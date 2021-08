Landkreis Börde: Unbekannte entsorgen mehrere Lkw-Ladungen Müll

Wer hat diese Figur schon einmal gesehen und kann Hinweise geben. Insgesamt wurden 80 Tonnen Müll in der Rottmerslebener Straße in Bornstedt illegal beseitigt.

Bornstedt (vs) - Unbekannte Täter haben in den zurückliegenden Wochen auf einem umfriedeten Gelände in der Rottmersleber Straße in Bornstedt (Ortsteil der Einheitsgemeinde Hohe Börde) Schutt und Abfall abgekippt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, handelt es sich um ungefähr 80 Tonnen, also mehrere Lkw Ladungen Müll. Darunter befand sich auch diese Figur aus Holz, die einen Bergmann darstellt. Sie ist verwittert und ungefähr 70 Zentimeter hoch und stand vermutlich im Freien.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der illegalen Abfallbeseitigung wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die sich daran erinnern können, wo diese Figur gestanden hat. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 03904/470.