Landkreis Börde: Pitbullterrier-Mix löst sich von Leine und beißt Seniorin

Ein Pitbullterrier-Mix hat eine Seniorin in Wellen in den rechten Oberschenkel gebissen. Der Halter hatte seine zwei Tiere offenbar nicht unter Kontrolle.

Wellen/dpa - Ein Pitbullterrier-Mix hat eine Seniorin in Wellen (Landkreis Börde) in den rechten Oberschenkel gebissen. Der 36 Jahre alte Halter ging am Mittwoch mit zwei Tieren, die kaum zu bändigen waren, an der Frau und einer Gesprächspartnerin vorbei, wie die Polizei am Donnerstag in Haldensleben mitteilte.

Der Pitbullterrier-Mix löste sich von der Leine und biss die Frau. Sie musste ärztlich versorgt werden. Gegen den Hundehalter wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.