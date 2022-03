Mehrere Betrugsversuche über Telefon im Landkreis Börde

Unbekannte Täter haben im Landkreis Börde wieder versucht, telefonisch an Geld zu kommen. Dabei forderten sie unter anderem 80.000 Euro von einem Ehepaar. Die Polizei warnt vor dieser Masche und gibt Tipps, wie sich die Menschen bei solchen Fällen verhalten sollen.

Ribbensdorf/Krottdorf (vs) - Telefonische Betrugsversuche wurden im März im Landkreis Börde angezeigt. Ein Ehepaar aus Ribbensdorf erhielt einen Anruf, in dem mitgeteilt wurde, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und in Haft säße.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, wäre, um sie freizulassen, eine Zahlung von 80.000 Euro nötig. Das Ehepaar begab sich zur Bank, hätte dort aber nur 5000 Euro abholen können. Als die unbekannten Täter das erfuhren, beendeten sie den späteren Anruf.

Anschließend wurde dem Ehepaar bewusst, dass dies wohl ein Versuch gewesen ist, sie um ihr Erspartes zu betrügen und sie erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Frau aus Krottdorf soll 1800 Euro überweisen

Ein weiterer Betrugsversuch ereignete sich in Krottdorf. Eine Frau erhielt mehrere WhattsApp Nachrichten ihrer vermeintlichen Tochter von einer neuen Handynummer. Für die Reparatur des Handys und des Notebooks sollte die Frau 1800 Euro auf ein Konto überweisen.

Nur weil der erste Versuch der Überweisung in „Echtzeit“ nicht funktionierte, hielt die Frau Rücksprache mit ihrem Mann. Dieser erkannte den Betrugsversuch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Mit Glück ist in beiden Fällen kein finanzieller Schaden entstanden. Die Kreativität der Betrüger ist bei der Erfindung von verschiedensten Geschichten schier unerschöpflich. Die Methode aber bleibt gleich. Es wird eine Notsituation konstruiert, die nur durch hohe Geldbeträge zu entschärfen ist. Dabei kann es sich um einen Unglücksfall, Arzt- oder Behandlungskosten, um eine vermeintliche Haftstrafe oder um ein defektes Handy handeln.

Polizei: Niemals Geld an fremde Personen übergeben

Wenn Sie solche Nachrichten oder Anrufe bekommen, empfiehlt die Polizei: Rufen Sie den Angehörigen unter der bekannten Rufnummer zurück und nicht unter der vom Anrufer angegebenen. Sprechen Sie bei Geldforderungen mit anderen Familienangehörigen darüber. Informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei. Geben Sie niemals Informationen zu Ihren finanziellen und familiären Verhältnissen preis. Niemals fremden Personen Geld übergeben. Wenn Sie dennoch Opfer eines solchen „Enkeltricks“ geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei