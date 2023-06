Tresor aus Postfiliale in Erxleben gerissen - und mit einer Sackkarre abtransportiert

Mit einer Sackkarre transportierten Einbrecher einen Tresor aus einer Postfiliale in Erxleben in der Börde ab, nachdem sie den Safe erst einmal aus der Wand gebrochen hatten. Symbolbild:

Erxleben (vs) - Das Wochenende vom 24. bis 26. Juni haben Diebe genutzt, um eine Postfiliale in der Hörsinger Straße in Erxleben zu beklauen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach verschafften sich die Diebe zunächst Zugang zu der Postfiliale, rissen dann einen Tresor aus seiner Wandverankerung und beförderten ihn mit einer Sackkarre nach draußen. Seitdem ist der Tresor verschwunden.

In dem Safe sollen sich neben 2.700 Euro Bargeld noch Briefmarken im Wert von 18.000 Euro befunden haben. Der gesamte Sachschaden werde aufgrund der angerichteten Beschädigungen noch höher sein, schätzen die Beamten.