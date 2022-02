Oebisfelde: Gefahrguttransporter mit 10.000 Litern Schwefelsäure verunglückt

Oebisfelde (vs) - Nach ersten Informationen der Polizei verunglückte ein Tanklaster auf der Breitenroder Straße in der Stadt Oebisfelde im Landkreis Börde. Aus noch ungeklärter Ursache löste sich der Anhänger von der Zugmaschine.

Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr hat der Gefahrguttransporter 10 000 Liter Schwefelsäure geladen. „Der Lkw-Fahrer kam von einer Firma aus Miesterhorst und wollte in Oebisfelde eine Pause einlegen. Danach sollte es weiter nach Duisburg gehen. Plötzlich gab es einen Knall und er verlor den Auflieger. Dieser grub sich seitlich in den Straßengraben ein", so Stadtwehrleiter Frank Hartwig.

Auf der L24 zwischen Oebisfelde und der B188 im Landkreis Börde ist Montagnachmittag (21. Februar) ein Gefahrguttransporter beladen mit 10.000 Litern Schwefelsäure verunglückt. Die Straße ist voll gesperrt. Foto: Matthias Strauß

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben die Unfallstelle weiträumig abgesperrt und die Gefahrenlage abgeklärt. Der Tank wurde nicht beschädigt und die Schwefelsäure trat bisher nicht aus. Nun sollen Spezialisten den Inhalt in einen anderen Transporter umpumpen. Dieser ist noch auf den Weg nach Oebsifelde. Erst danach kann die Bergung durch einen Kran beginnen. Verletzt wurde niemand.