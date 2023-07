Am Donnerstag, 27. Juli, war der Bahnverkehr zwischen Magdeburg und Oebisfelde teilweise zum Erliegen gekommen.

Mehrere Kühe sorgten am Donnerstag, 27. Juli, für eine Streckensperrung zwischen Magdeburg und Oebisfelde.

Oebisfelde (vs) - Ungewöhnlicher Grund für eine Streckensperrung der Bahn: Am Donnerstag, 27. Juli, hat laut Pressemitteilung der Polizei ein Lokführer mehrere Kühe am Gleis festgestellt hatte.

Betroffen war hierbei die Bahnstrecke Magdeburg - Oebisfelde, im Bereich der Bösdorf. Daraufhin wurden durch die Bahn alle betroffenen Lokführer informiert und eine Streife der Bundespolizei begab sich dorthin.

Die Bundespolizisten brachte die Tiere aus dem Gefahrenbereich und versuchte den Halter zu ermitteln. Gegen 20.00 Uhr ging

eine weitere Meldung des zuständigen Fahrdienstleiters ein. Auch am Bahnübergang Rätzlingen befanden sich zehn weitere Kühe. Daraufhin wurde eine Streckensperrung veranlasst. Der Halter traf vor Ort ein und die Kühe konnten eingefangen werden.

Um 20:47 Uhr konnte die Strecke wieder frei gegeben werden.

Von der Sperrung waren zwei Züge betroffen und es kam zu 27 Minuten Verspätung. Die Ursache des Ausbruchs der Tiere ist derzeit noch unklar und Gegenstand der

weiteren Ermittlungen.