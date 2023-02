Haldensleben/Magdeburg (vs) - Am Freitag, 10. Februar, sprach ein

16-jähriges Mädchen gegen 18.00 Uhr eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg an, schilderte kurz zuvor Geschehenes und bat um Hilfe. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 45-Jähriger zwei ältere Frauen am Bahnhof in Haldensleben angesprochen haben und fragte diese aggressiv nach Geld und Zigaretten. Die Damen verneinten sein Anliegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kurz danach wandte er sich mit derselben Frage an jene 16-Jährige. Jedoch wurde er bei ihr zunehmend aggressiver, kam ihr sehr

nah und versuchte sie mit der flachen Hand zu schlagen. Die junge Deutsche wich ihm aus und suchte Schutz bei einem anderen Reisenden. Der 45-Jährige rief dem Mädchen ehrverletzende Worte hinterher und stieg anschließend, wie die Geschädigte selbst, in die Regionalbahn in Richtung Magdeburg. Nach Ankunft am

Hauptbahnhof Magdeburg erkannte der Teenager den aus Lettland stammenden Mann in einem Backwarengeschäft im Bahnhof wieder und wandte sich daraufhin an die Bundespolizisten.

Sexuelle Belästigung am Magdeburger Hauptbahnhof

Parallel dazu verhielt sich der 45-Jährige auch in dem Geschäft unflätig und belästigte die Mitarbeiter. Kurz zuvor ließ sich der

alkoholisierte Mann von einem anderen Reisenden etwas zu Essen kaufen und verließ anschließend die Filiale, trotz mehrfacher Aufforderungen, nicht. Er streichelte eine Mitarbeiterin am Arm, welche sich dadurch derartig belästigt fühlte, dass sie den Kassenbereich verließ und sich bis zum Eintreffen der

verständigten Bundespolizei im hinteren Ladenbereich versteckte, so die Beamten.

Bei der Kontrolle durch die Polizei konnte der 45-Jährige keinerlei Ausweisdokumente vorweisen. Er wurde zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg mitgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,29 Promille. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen und Ausnüchterung konnte er mit entsprechenden Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung, Hausfriedensbruchs, Beleidigung sowie Körperverletzung im Versuch die Diensträume gegen 22.00 Uhr

wieder verlassen.