In der Magdeburger Straße in Weferlingen ereignete sich ein Unfall, so die Polizei.

Weferlingen (vs) - Ein 20-Jähriger fuhr am 3. August gegen 4.44 Uhr auf der Magdeburger Straße in Weferlingen in Richtung Eschenrode.

Aus bisher ungeklärter Ursache übersah der 20-Jährige einen parkenden Ford und fuhr auf das Heck auf, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer schwer verletzt und musste in das Klinikum Braunschweig gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.