Kind streift mit Papas Auto einen Baum in der Börde - und ruft die Polizei zu Hilfe

Erxleben (vs) - Ein Kind hat am Sonntagabend auf der Kreisstraße K1069 nahe Erxleben in der Börde einen Polizeieinsatz ausgelöst. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach habe sich das 13 Jahre alte Kind mit dem Auto des Vaters zunächst in unbekannte Richtung entfernt. Nach einiger Zeit habe sich der Nachwuchs aber per Telefon im Polizeirevier gemeldet, um mitzuteilen, dass es auf der Kreisstraße am Straßenrand halten wollte und dabei einen Baum touchierte.

Der Unfall sei aufgenommen und das unverletzte Kind an die Eltern übergeben worden, heißt es als Bilanz des Polizeieinsatzes.