Plötzlich brannte sie lichterloh: In Erxleben in der Börde ist eine Sauna in Flammen aufgegangen.

Brand in Erxleben: Sauna verwandelt sich in ein Inferno

Nicht nur zum Schwitzen: In Erxleben in der Börde ging eine Sauna in Flammen auf. Den Brand löschte die Feuerwehr. Symbolbild:

Erxleben (vs) - Zu einem Brand in einer Sauna in Erxleben ist es am frühen Mittwochmorgen gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fing die Sauna im Obergeschoss eines Hauses aus bisher ungeklärter Ursache Feuer und konnte nur durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden, heißt es. Die Bewohner konnten sich offenbar rechtzeitig aus dem Haus retten.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 50.000 Euro geschätzt.