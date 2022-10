Schule in Oebisfelde soll Drohung erhalten haben - Polizei wird bis Mittwochmorgen ermitteln

Die Polizei wurde am frühen Dienstagabend über eine Drohung an einer Schule in Oebisfelde informiert. Die Ermittlungen zu dem Vorfall werden bis Mittwoch andauern. Konkrete Anhaltspunkte zu einer Gefahrenlage soll es nicht geben.

Oebisfelde/DUR - Die Polizei wurde am Dienstagabend über eine Drohung gegen eine Schule in Oebisfelde informiert. Die Ermittlungen dauern an, jedoch soll es keine verifizierten Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahrenlage geben, wird von der Polizei schriftlich mitgeteilt.

Die polizeilichen Maßnahmen zu der Drohung sollen nach "gegenwärtigem Stand auch in den Morgenstunden des 5.10.2022 fortgeführt werden", heißt es von der Polizei weiter. Die Beamten stehen in engem Austausch mit der verantwortlichen Schulleitung, um etwaige Beeinträchtigungen des Lehrbetriebs so klein wie möglich zu halten.