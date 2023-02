Bei einem Unfall auf der A2 bei Erxleben in der Börde ist ein mit Straßenlaternen beladener Lkw erst in ein Baustellenfahrzeug gekracht und hat danach die Mittelleitplanke durchbrochen. Es staut sich auf der Autobahn aufgrund von Bergungsarbeiten.

Sperrung auf A2 in der Börde! Lkw-Crash mit Baustellenfahrzeug - Sprit und Öl auf der Fahrbahn

Auf der A2 Richtung Berlin ist bei Erxleben in der Börde ein mit Straßenlaternen beladener Lkw erst in ein Baustellenfahrzeug gekracht und dann in die Mittelleitplanke. Seitdem gibt es Stau und Sperrungen auf der Autobahn.

Erxleben (vs) - Zu einem Crash mit anschließender Sperrung ist es am Montag auf der A2 Richtung Berlin bei Erxleben in der Börde gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach ist der mit Straßenlaternen beladene LKW am Montagmittag auf der A2 zwischen der Anschlussstelle Alleringersleben und dem Parkplatz Lorkberg erst mit einem Baustellenfahrzeug zusammengestoßen und hat anschließend die Mittelleitplanke durchbrochen. Der 51-jährige Fahrer soll zuvor die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und den LKW dann in der Mittelschutzplanke verkeilt haben. Dabei wurde das Fahrzeug anscheinend stark beschädigt, so dass sich mehrere Liter Betriebsstoffe, darunter Diesel, Kühlflüssigkeit und Öl, auf der Richtungsfahrbahn Hannover verteilten.

Der LKW-Fahrer erlitt offenbar einen Schock und wurde vor Ort ambulant ärztlich versorgt. Der Schilderwagen und der LKW mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten wurden einzelne Fahrstreifen der A 2 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die derzeitigen Sperrungen bleiben laut Polizeiangaben noch bis zur Beendigung der bereits laufenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in die späten Nachmittagsstunden bestehen.