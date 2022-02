Unfall Stau und Behinderungen auf A2: Sattelzug in Richtung Hannover verunglückt

Ein Lkw ist am Montagmorgen (21. Februar) in Richtung Hannover auf der A2 verunglückt. Die Bergungsarbeiten dauern an. Autofahrer müssen in Richtung Hannover mit Behinderungen und Staus rechnen.