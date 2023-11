Ein Lkw und ein Transporter sind am 15. November zwischen Irxleben und der Autobahnauffahrt zur A14 zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer kam in einer Kurve von seiner Fahrbahn ab. Die Bundesstraße ist wegen der Aufräumarbeiten bis auf Weiteres gesperrt.

Zwischen Irxleben und der A14 kam es auf der B1 am frühen 15. November zu einem Unfall. Ein LKW und ein Transporter stießen frontal zusammen. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Irxleben/vs - Auf der B1 kam es am frühen Morgen des 15. Novembers zwischen Irxleben und der Autobahnauffahrt zur A14 zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Transporter. Wie die Polizei berichtet, war der Lkw auf dieser Strecke in Richtung Irxleben unterwegs und kam in einer Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Dabei gelangte er auf die entgegenkommende Spur und stieß frontal mit einem Transporter zusammen.

Durch den Aufprall fiel der Lkw um, der Transporter landete im Straßengraben. Der 45-jährige Fahrer des Transporters war so stark eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Der schwer verletzte Mann wurde ins Klinikum Olvenstedt gebracht. Der Beifahrer des Transporters wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und konnte den Wagen selbst verlassen. Der 39-jährige wird dennoch auch im Klinikum Olvenstedt behandelt. Der Lkw-Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Die B1 ist wegen der Bergungsarbeiten nach dem Unfall bis auf Weiteres voll gesperrt.