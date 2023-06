Nahe Haldensleben in der Börde ist es auf der Autobahn A2 zu einem Unfall gekommen. Zwischen Bornstedt und Eilsleben kommt es deswegen zu einer Teilsperrung der Fahrbahn und Stau.

Achtung, Autofahrer auf A2! Stau nach Unfall nahe Haldensleben in der Börde

Nach einem Unfall auf der A2 Magdeburg Richtung Braunschweig kommt es derzeit zu einem Stau zwischen Bornstedt und Eilsleben in der Börde. Symbolbild:

A2/Bornstedt/Eilsleben (vs) - Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen auf der Autobahn A2 nahe Haldensleben in der Börde gekommen. Dies geht aus einer Meldung des Onlineportals Verkehrsinformation.de hervor.

Demnach ist es auf der A2 von Magdeburg kommend in Richtung Braunschweig zu dem Unfall zwischen Bornstedt und Eilsleben gekommen. Er soll sich auf dem rechten Fahrstreifen ereignet haben.

Der rechte Fahrstreifen der Autobahn ist momentan gesperrt. Dadurch haben sich Verkehrseinschränkungen und ein Stau ergeben.