Tödlicher Unfall in der börde Transporter rast auf A2 in Stauende: Fahrer stirbt noch vor Ort

Auf der A2 bei Alleringersleben ist am Donnerstagmorgen ein Transporter ungebremst auf ein Stauende aufgefahren. Der Fahrer ist noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben.