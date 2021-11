Einbruch Torte und Alkohol aus Keller in Haldensleben gestohlen

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag zu Montag (29. November) in Haldensleben in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Triftstraße eingebrochen. Sie klauten eine Torte und alkoholische Getränke.