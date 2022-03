Unbekannte Täter brechen bei mehreren Feuerwehren in der Börde ein

Gleich viermal sind unbekannte Täter am Wochenende (19. bis 21. März) in Feuerwehren der Börde eingebrochen. Die Diebe hatten es auf Kettensägen und Treibstoff abgesehen.

Gleich viermal haben unbekannte Täter am Wochenende (19. bis 21. März) in vier Gebäude der Feuerwehren in der Börde eingebrochen. Die Diebe hatten es auf Kettensägen und Treibstoff abgesehen. Hier haben die Täter das Garagentor in Bornstedt eingeschlagen.

Hundisburg (vs) - Ein Zeuge hat am Sonntag (20. März) gegen 22.45 Uhr die Polizei informiert, da er beobachtete, wie zwei Personen sich am Tor der Feuerwehr in Hundisburg (Ortsteil von Haldensleben) zu schaffen machten.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, konnten der Zeuge und die Polizei im Objekt keine Personen mehr feststellen, jedoch wurde schnell klar, dass hier jemand eingebrochen war.

Entwendet wurde eine Kettensäge der Marke Stihl. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ca. 4000 Euro. Da der Verdacht nahelag, dass die Täter sich zu Fuß entfernt haben und noch in unmittelbarer Umgebung befinden könnten, wurde mit einem Polizeihubschrauber nach ihnen gesucht.

Dies brachte jedoch keinen Erfolg. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Magdeburg wurde zur Spurensicherung gerufen und die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Einbruch in Feuerwehr Bornstedt

Ein weiterer Einbruch fand in der Nacht von Sonntag zu Montag (21. März) in die Feuerwehr in Bornstedt statt. Unbekannte Täter beschädigten ein Garagentor und entwendeten eine Kettensäge der Marke Stihl sowie einen Kanister Dieselkraftstoff. Der Schaden wurde auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Einbruch in Feuerwehr Erxleben

Auch in Erxleben verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen (21. März) gewaltsam Zutritt zur Feuerwehr. Ebenfalls wurde eine Kettensäge der Marke Stihl entwendet und ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht.

Einbruch in Feuerwehr Gunsleben

Auch die Feuerwehr in Gunsleben bleib von den Tätern am Wochenende (20. bis 21. März) nicht verschont. Der Einbruch wurde ähnlich wie bei den anderen Feuerwehren vollzogen und das Diebesgut war ebenfalls eine Kettensäge der Marke Stihl. Der Sachschaden wurde hier auf 550 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Haldensleben unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.