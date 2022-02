Einbruch Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus in Haldensleben ein und durchwühlen Schränke

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in der Jahn Allee in Haldensleben über den Wintergarten eingebrochen. Der 78-jährige Besitzer kehrte am Dienstagnachmittag (8. Februar) nach einem mehrtägigen Ausflug zurück. Die Polizei sucht nach Zeugen.