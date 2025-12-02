Zwei Pkw sind auf der B245 zwischen Haldensleben und Uhrsleben zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Seniorinnen schwer verletzt.

Pkw gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B245

Bebertal. - Am Montagnachmittag sind zwei Menschen bei einem Unfall auf der B245 bei Bebertal (Landkreis Börde) schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Angaben zufolge war eine 83-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße zwischen Uhrsleben und Haldensleben von der Fahrbahn abgekommen.

Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Gegenfahrbahn gekommen. Durch den Unfall wurden die 83-Jährige und ihre 81-jährige Beifahrerin schwer verletzt, so die Polizei weiter.

Der 51-jährige Fahrer des zweiten Pkw habe leichte Verletzungen erlitten. Auch er sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der genaue Unfallhergang sei noch ungeklärt. Die Polizei geht davon aus, dass das Blenden durch die tiefstehende Sonne zu dem Zusammenstoß führte.