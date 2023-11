Ein 78-Jähriger ist in Haldensleben mit dem Auto rückwärts in eine Apotheke gefahren. Dabei wollte der Mann eigentlich nur ausparken. Die Polizei ermittelt, wie die Fahrt in dem Gebäude endete.

Haldensleben/vs - In Haldensleben ist ein Mann am 14. November mit seinem Auto in eine Apotheke gefahren. Laut Pressemitteilung der Polizei wollte der 78-Jährige in der Gerikestraße rückwärts aus einer Parklücke ausfahren.

Er beschleunigte plötzlich und fuhr über eine Bordsteinkante, gegen einen Poller und schließlich in das Gebäude der dortigen Apotheke. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.