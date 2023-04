Haldensleben (vs) - Seit Montagabend, 17. April, wurde ein 12-jähriger Dauerausreißer vermisst. Der Junge hatte am 17. April gegen 19.15 Uhr das Ameos-Klinikum beziehungsweise die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Haldensleben in unbekannte Richtung verlassen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Nun gibt es Entwarnung:

"Die Person konnte am heutigen Tage gegen 12.45 Uhr angetroffen werden und ist wohlauf. Das Polizeirevier Börde bedankt sich für die Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen", heißt es in einer weiteren Pressemitteilung.