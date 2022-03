Versuchter Einbruch in Haldenleben: Zwei Jugendliche mit Schreckschusspistole bewaffnet

Zwei 18- und 19-Jahre alte Männer haben am Donnerstagmorgen (17. März) versucht in eine Wohnung in Haldensleben einzubrechen. Der Bewohner hörte die Geräusche und rief die Polizei.

Haldensleben (vs) - Ein Bewohner einer Wohnung in Haldensleben hat am Donnerstagmorgen (17. März) gegen 2.30 Uhr Geräusche an seiner Tür gehört und daraufhin die Polizei gerufen.

Als diese am Wohnhaus in der Hagenstraße eintraf, verließen zwei männliche Personen gerade das Objekt. Die beiden Männer wurden überprüft.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, wurden bei dem 18-jährigen Tatverdächtigen verbotene Gegenstände gefunden. Er hatte eine Schreckschusswaffe, einen Schlagring, zwei Messer, ein Hebelwerkzeug sowie eine Sturmhaube dabei.

Einen Schlagring führten die Jugendlichen in Haldensleben bei sich. Foto: POlizeirevier Haldensleben

Der 19-jährige Tatverdächtige führte ebenfalls eine Schreckschusswaffe sowie ein Messer bei sich. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anrufer wurden an einer Wohnungstür Hakenkreuze gefunden. Diese schienen mit einem Marker aufgebracht worden zu sein. Ein solcher Stift wurde bei dem 18jährigen Tatverdächtigen in der Hosentasche gefunden.

Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen.