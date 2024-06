Zwei Bekannte haben sich in der Hafenbahnstraße in Halle einen Streit geliefert, der plötzlich eskalierte.

Erst gibt es Streit in Halle, dann eine Prügelei - und zum Schluss ist das Handy weg

Halle (Saale)/DUR. - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Mittwochabend in der Hafenbahnstraße in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach stieß gegen 20.30 Uhr ein 35 Jahre alter Mann auf einen 43-Jährigen, den er bereits entfernt kannte. In der Folge sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen, wobei der 35-Jährige von dem Älteren geschlagen wurde. Anschließend habe der 43-Jährige auch noch das Smartphone des Jüngeren gestohlen und sei geflüchtet.

Die Polizei ermittelt.