Halle-Neustadt: Frau nach Sturz aus Fenster in fünfter Etage schwer verletzt

Halle (Saale)/DUR/mad - Eine Frau hat in Halle-Neustadt einen Sturz aus der fünften Etage eines Wohnhauses überlebt. Die Frau war am Samstag gegen 22.15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen aus dem 5. Obergeschoss eines Wohnhauses im Carl-Schorlemmer-Ring auf eine Rasenfläche gestürzt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei die Verunglückte ansprechbar gewesen, teilte die Polizei in Halle am Sonntag mit. Die Frau wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Die Frau sei allein in der Wohnung gewesen, hieß es.