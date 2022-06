Anzeige Halle: Polizei holt Auto-Insasse aus Kofferraum

Was macht man, wenn nicht alle geplanten Passagiere ins Auto passen? Eine Gruppe in Halle entschied sich am Freitagabend für die illegale Variante, einen Mitfahrer in den Kofferraum zu stecken. Die Polizei beendete die gefährliche Fahrt schließlich.