Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof in Halle hat ein junger Mann Bundespolizisten beleidigt und sogar angegriffen. Anschließend erhielt er neben mehreren Anzeigen auch ein Hausverbot.

Hauptbahnhof Halle: Mann beleidigt und greift Bundespolizisten an - Zwei Jahre Hausverbot

Sie wollten nur helfen: Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof Halle beleidigte ein 29-Jähriger Bundespolizisten und griff diese sogar an.

Halle (Saale)/DUR. - Am Mittwochvormittag zog ein 29-Jähriger gegen 11 Uhr die Aufmerksamkeit einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle auf sich. Bei der anschließenden Kontrolle beleidigte der Mann die Beamten und griff sie sogar an.

Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilte, entdeckten die Beamten den jungen Mann mit seinem Kopf auf einem Tisch liegend. Dabei hatte er Jacke und Schal über das gesamte Gesicht gezogen. Die Beamten sprachen ihn an und wollten sich vergewissern, dass es dem Mann gesundheitlich gut gehe.

29-Jähriger bekommt mehrere Anzeigen und zweijähriges Hausverbot

Bei der anschließenden Kontrolle weigerte der 29-Jährige sich demnach, seinen Personalausweis auszuhändigen und verhielt sich gegenüber den Bundespolizisten aggressiv, provokativ und täuschte sogar einen Kopfstoß in Richtung eines Beamten an. Die Polizisten entschieden sich nach eigenen Angaben daraufhin, die weitere Kontrolle in einen sichtgeschützten Bereich zu verlegen.

Als ein Bundespolizist den Oberarm des Manns ergriffen habe, riss dieser laut Polizei seinen Arm aus dem Festhaltegriff los. In der Folge brachten die Beamten den jungen Mann zu Boden, fesselten ihn und führten ihn auf das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof.

Anschließend bekam der 29-Jährige ein zweijähriges Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle sowie Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Danach konnte er die Dienststelle wieder verlassen.