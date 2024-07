Wittenberg/DUR. - Am Mittwoch ist es um 13.08 Uhr im Hauptbahnhof Wittenberg zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Zuvor kam es laut Polizei zu einem verbalen Streit zwischen einem 44 Jahre alten Mann, der sich auf Gleis zwei des Bahnhofs befand, und einem unbekannten Mann auf dem Gleis gegenüber. Im Laufe der Auseinandersetzung sei der mutmaßliche Täter zum Opfer gegangen und habe ihn mit einem Messer angegriffen.

Messerattacke in Wittenberg: Täter kann fliehen

Als der Tatverdächtige fliehen wollte, verlagerte sich der Streit in eine Unterführung, wo es nochmal zu einem Angriff kam, bis der Mann in Richtung der Straße "Am Hauptbahnhof" flüchten konnte, so die Polizei. Das Opfer wurde nur leicht verletzt, heißt es.

Die Bundespolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die am Mittwoch zwischen 12.45 und 13.30 Uhr die Straftat oder den mutmaßlichen Täter beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/56549555 zu melden.