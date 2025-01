Der Feuerteufel von Heide-Nord hat wieder zugeschlagen: am Fischerring in Halle brannte ein Toyota aus.

Ein Toyota brannte kurz vor 6 Uhr am Fischerring in Heide-Nord in Halle.

Halle (Saale). - Wieder hat am Morgen ein Auto in Heide-Nord gebrannt, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt.

Diesmal soll es gegen 5.55 Uhr einen Toyota am Fischerring getroffen haben. Am Auto entstand Totalschaden. Um den Brand zu löschen, waren die Feuerwehr Halle und die Freiwilligen Feuerwehren Halle-Dölau und Halle-Lettin im Einsatz.

Damit fügt sich der Brand in eine ganze Reihe brennender Autos in Heide-Nord in den vergangenen Wochen ein. Erst am Mittwochmorgen brannte ein Auto etwa zur selben Zeit in Heide-Nord.