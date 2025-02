Ein sehbehinderter Junge wird in der Offenbachstraße in Halle vermisst. Nach einer groß angelegten Suche im Stadtgebiet ist nun klar: Kjani Z. könnte längst aus Sachsen-Anhalt verschwunden sein. Wer kann Hinweise geben?

Halle (Saale). - Seit Montag wird in Halle ein 13 Jahre alter Junge vermisst, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach verschwand der sehbehinderte Jugendliche, zunächst spurlos, aus der Offenbachstraße. Am Montagabend setzte die Polizei daher zu einer groß angelegten Suche im Stadtgebiet von Halle an, an der unter anderem ein Hubschrauber und zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt waren.

Nach ersten Hinweisen aus der Bevölkerung führte die Spur die Beamten aber offenbar nach München, heißt es. Es sei mittlerweile klar, dass Kjani Z. bereits am Montagmorgen alleine einen Zug nach München genommen habe und dort auch angekommen sei. Danach verlaufe sich seine Spur aber. Ob er sich noch im Großraum München aufhalte, wieder nach Sachsen-Anhalt zurückgekehrt oder nach Österreich weitergereist sei, sei bislang unklar.

So sieht Kjani Z. aus:

1,75 m groß

schlank

schwarze Haare

dicke dunkle Brille, Augen wirken dadurch stark vergrößert

Bekleidung: Basecap; schwarze Jacke; blaue Jeans; schwarze Sneaker.

Die Polizei suche weiter intensiv nach dem 13-Jährigen und sei über Hinweise dankbar, wo er sich nun befinde, so die Beamten weiter. Wer Tipps zum Aufenthalt des Jungen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.