ICE kann nicht einfahren Gleis in Wittenberg gesperrt: Mann tritt Container ins Gleis - und springt hinterher

Am Samstag randalierte ein Mann am Bahnhof in Wittenberg und trat einen Müllcontainer ins Gleis. Anschließend sprang er selbst hinterher und platzierte den Müllcontainer im Gleisbett, wodurch ein ICE nicht einfahren konnte.