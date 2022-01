Irxleben: Dreiste Diebe stehlen E-Bike von Rentner

Am 08. Januar 2022 brach eine unbekannte Täterschaft in den Fahrradschuppen eines 68-jährigen Mannes aus Irxleben ein und entwendete ein E-Bike.

Irxleben (vs) - In den Morgenstunden des 08.01.2022 brach eine unbekannte Täterschaft in den Fahrradschuppen eines 68-jährigen Mannes aus Irxleben ein und entwendete ein E-Bike. Um an das Diebesgut zu gelangen, überstiegen der oder die Täter einen Grundstückszaun und brachen die Tür zum Fahrradschuppen des Geschädigten auf. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu den möglichen Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.