Marder quält sich in verbotener Tellerfalle: Jäger muss verletztes Tier töten - Mann angezeigt

Jagdwilderei in Schwoitsch

In der Gemeinde Kabelsketal hat ein Mann eine verbotene Tellerfalle aufgestellt.

Schwoitsch/DUR. - Am Sonntag ist gegen 16 Uhr bei der Polizei im Saalekreis ein Hinweis auf eine Jagdwilderei eingegangen. Auf einem Hof in Schwoitsch in der Gemeinde Kabelsketal sei ein Marder mit einer Tellerfalle gefangen worden. Das Tier quäle sich demnach darin.

Der Eigentümer des Hofes gab laut Polizei an, die Fallen zum Schutz seiner auf dem Hof lebenden Tiere aufgestellt zu haben. Der hinzugerufene Jagdpächter habe das verletzte Tier fachgerecht von seinem Leid erlöst.

Da der Einsatz von Tellerfallen in Deutschland nicht erlaubt ist, werde gegen den Eigentümer eine Strafanzeige erstattet und Ermittlungen eingeleitet. Die aufgestellten Fallen seien sichergestellt worden.