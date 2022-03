Kinderstreich mit Folgen: Jugendliche kippen bei Merseburg Wasser von Autobahnbrücke

Im Saalekreis hat die Polizei am Freitag zwei Jugendliche erwischt, nachdem sie Wasser von einer Brücke auf die Autobahn gekippt hatten. Ein Pkw-Fahrer konnte einen Unfall nur durch Glück verhindern.

Merseburg - Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Freitagabend Wasser von einer Autobahnbrücke auf die darunter fahrenden Autos gegossen. Dieser „schlechte Kinderstreich“ bei Merseburg (Saalekreis) sei geeignet gewesen, einen schweren Unfall zu verursachen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die unerwartete Aktion erschrak nach Aussage der Polizei unter anderem einen Autofahrer. Dieser konnte allerdings sein Fahrzeug ruhig halten und so eine Kollision mit anderen Autos vermeiden. Die beiden Jungen flüchteten den Angaben zufolge kurz darauf und wurden später in der Umgebung von der Polizei aufgegriffen. Sie gaben demnach an, dass sie sich einen Spaß erlauben wollten.