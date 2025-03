Der Polizei in Halle ist am frühen Sonntagmorgen bei einer Kontrolle ein Volltreffer gelungen. Ein 26-jähriger Autofahrer muss sich nun wegen mehrerer Gesetzesverstöße verantworten.

Halle (Saale). - Nach einer Kontrolle am frühen Sonntagmorgen in Halle muss sich ein 26-jähriger Autofahrer wegen mehrerer Verstöße gegen das Gesetz verantworten. Laut Polizei wurde der Mann gegen 3.30 Uhr kontrolliert und gab unmittelbar an, keinen Führerschein zu besitzen.

Zudem habe er zugegeben, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, heißt es weiter. Eine Überprüfung des Kennzeichens habe ergeben, dass dieses nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Darüber hinaus sei das Fahrzeug, mit dem der 26-Jährige unterwegs war, bereits außer Betrieb gesetzt gewesen.

Gegen den Mann wird nun in mehreren Verfahren ermittelt.