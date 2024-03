Auf einen Rentner ist am Bahnhof in Bad Dürrenberg eine Attacke verübt worden. Er wurde durch Pfefferspray verletzt.

Mit Pfefferspray verletzt: Attacke auf Rentner am Bahnhof Bad Dürrenberg

Pfefferspray wurde bei einer Attacke auf einen Rentner am Bahnhof in Bad Dürrenberg versprüht.

Bad Dürrenberg/DUR. - Zu einer Attacke auf einen Rentner ist es am Sonntagmorgen am Bahnhof in Bad Dürrenberg gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war der 81 Jahre alte Mann zunächst als Radfahrer am Bahnhof unterwegs, als er von zwei Unbekannten angegriffen worden. In der Folge sei der Senior gestürzt und Pfefferspray versprüht worden, heißt es von Seiten der Beamten.

Der Rentner erlitt Reizungen und wurde um zwei rote Stoffbeutel ohne Inhalt bestohlen. Die Polizei ermittelt.