Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am Sonnabend in Jessen gerufen. Unbekannte Täter hatten den Auspuff eines Autos mit Bauschaum verklebt.

Kurioser Einsatz in Jessen

Jessen. - Am Samstag wurden die Polizeibeamten des Revierkommissariats Jessen gegen 14.30 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Fischerstraße in Jessen gerufen.

Die 41-jährige Anruferin hatte kurz zuvor versucht, mit ihrem Pkw loszufahren und dazu den Motor gestartet. Dieser lief jedoch nicht richtig rund und die Motorkontrolle leuchtete.

Jessen: Bauschaum im Auspuff verhindert Weiterfahrt

Auf der Suche nach der Ursache stellte sie fest, dass unbekannte Täter den Auspuff des Fahrzeuges mit Bauschaum verklebt hatten. Der Schaum war ausgehärtet und verhinderte somit, dass die Abgase abgegeben werden konnten.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.