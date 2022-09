Leipzig/DUR - Die Polizei in Leipzig bittet um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Leipzig. Der 54-jährige Thomas F. ist seit Sonntag verschwunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann etwas antut.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ Thomas F. am Sonntag das Gelände des Krankenhauses in Propstheida und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes, so die Meldung der Polizei. Bisher wurde bekannt, dass er sich am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr im Bereich der Klasingstraße in Neustadt-Neuschönefeld aufgehalten hat, danach verliert sich seine Spur. Bei dem Vermissten ist eine Eigengefährdung nicht auszuschließen, heißt es.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Thomas F. hat ein scheinbares Alter von etwa 47 bis 55 Jahren. Er ist etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er trägt sehr kurze, grau melierte Haare. Auffällig ist sein nach vorn gebeugter Gang, bei dem er sich häufig den Bauch hält. Der Gesuchte ist vermutlich mit einem grauen Jogginganzug bekleidet.

Die Polizei fragt: Wer hat Thomas F. seit dem 4. September 2022 gesehen oder hatte Kontakt zu ihm? Wer kann sonstige Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Südost Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig unter Telefon: +49 (0) 341 3030-0 oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.