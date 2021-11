Leipzig: Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat mit Pyrotechnik

Leipzig/dpa -Unbekannte Täter haben in Leipzig einen Fahrkartenautomaten gesprengt. An die Geldkassette seien sie jedoch nicht gelangt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Automat sei stark beschädigt worden. Ein Lokführer habe den gesprengten Automaten am frühen Morgen an der S-Bahn-Station Miltitz bemerkt.

Die Täter hätten Pyrotechnik benutzt. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung.