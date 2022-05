Leipziger Fußballfans werfen Zigaretten aus Bahn und lösen Brand aus - Über 30 Züge mit Verspätung

Fußballfans aus Leipzig verantworteten am Sonntag einen Böschungsbrand an einer Bahntrasse, weil sie brennende Zigaretten aus einem Zug warfen. Dadurch verspäteten sich laut Polizei über 30 Züge.

Leipzig/dpa - Leipziger Fußballfans haben an einer Bahntrasse in der Stadt einen Böschungsbrand ausgelöst und damit eine Reihe von Zugverspätungen ausgelöst. Kurz nach der Abfahrt eines Fußballsonderzuges nach Cottbus am Sonntag warfen einige Fans brennende Zigaretten heraus, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Dabei geriet die Böschung auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Durch den Brand verspäteten sich laut Bundespolizei 34 Züge, es wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Bei der Rückkehr des Fußballsonderzuges wurde am Hauptbahnhof Leipzig zunächst ein 27-Jähriger attackiert, der ein Video gedreht hatte. Vier Männer schlugen auf den Mann ein. Wenig später prügelten fünf Fußballanhänger zwei andere Männer, weil sie diese für Fans eines anderen Leipziger Fußballvereins hielten. Alle drei Opfer mussten medizinisch versorgt werden.

Gegen die Angreifer wird wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.