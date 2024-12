Feuer in Schlossstraße Evakuierung in Lützen: Feuerwehr-Großaufgebot beim Brand eines Imbisses

Sieben Feuerwehren rückten an, um den Brand eines Imbisses in der Schlossstraße in Lützen im Burgenlandkreis zu bekämpfen. Anwohner mussten evakuiert werden.