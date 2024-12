Luxus-Schmuck erbeutet: Diebe klauen an der Lutherkirche in Halle Bargeld und Juwelen

Halle (Saale). - Zu einem Einbruch ist es am frühen Sonntagabend in einem Zweifamilienhaus in der Nähe der Lutherkirche in der südlichen Innenstadt von Halle gekommen, teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Demnach warfen die Einbrecher im Zeitraum zwischen 16.30 und 20 Uhr die Fensterscheibe der Erdgeschosswohnung ein und stiegen dort ins Haus. Dort hätten sie die Wohnung durchsucht und neben Bargeld auch hochwertigen Schmuck geklaut, heißt es.

Der Schaden wird von den Beamten auf bis zu 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei fahndet nach den Einbrechern.