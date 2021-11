"Endlich wieder zu Hause": Hilfloser 89-Jähriger fährt orientierungslos mehrere Stunden im Magdeburger Bus herum

Dienstkräfte des Magdeburger Ordnungsamtes haben in der vergangenen Woche einem 89-jährigen Mann geholfen, der zuvor mehrere Stunden orientierungslos in einem Bus durch Magdeburg gefahren war.

Magdeburg (vs) - Dienstkräfte des Magdeburger Ordnungsamtes haben in der vergangenen Woche einem 89-jährigen Mann geholfen, der zuvor mehrere Stunden orientierungslos in einem Bus durch Magdeburg gefahren war. Dem mehr als zweistündigen Einsatz ging eine entsprechende Mitteilung der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) voraus.

Da der Mann keine Angaben über seine Wohnadresse machen konnte, folgten zunächst telefonische Abfragen in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und bei der Polizei, die jedoch nicht erfolgreich waren.

Gegenüber den Beamten gab der 89-Jährige schließlich an, er habe seine in Pechau wohnende Tochter besuchen wollen. Durch die Ermittlung der dortigen Adresse konnte die Familie des Mannes aufgesucht und dadurch seine Wohnanschrift ermittelt werden.

Beamte der Stadtwache brachten ihn daraufhin zurück in seine Heyrothsberger Wohngruppe, die sehr erleichtert war, ihn in einem gesunden Zustand wieder in Empfang nehmen zu können. Der Senior quittierte seine erfolgreiche Rückkehr mit den Worten: "Gott sei dann, endlich wieder zu Hause.".