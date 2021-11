19-Jähriger belästigt Frauen am Bahnhof Magdeburg-Buckau

Am 17. November 2021 informierten zwei weibliche Jugendliche die Polizei darüber, dass sie am Bahnhof Magdeburg-Buckau von einem jungen Mann sexuell belästigt worden sind.

Die Polizei in Magdeburg ermittelt gegen einen 19-Jährigen wegen sexueller Belästigung.

Magdeburg - (vs) Die Meldung der Opfer ging bei der Bundespolizei Magdeburg am Mittwoch gegen 21.50 Uhr ein, erklärte ein Sprecher.

Eine Streife der Bundespolizei traf die 15- und 17-jährigen Geschädigten am Eingang des Bahnhofs Magdeburg-Buckau . Sie gaben gegenüber den Beamten an, mehrfach von dem 19-jährigen Tatverdächtigen entgegen ihren Willen an den Oberschenkelinnenseiten und dem Gesäß berührt worden zu sein.

Die Beamten entdeckten den Verdächtigen in einer Sitzgruppe auf dem Bahnsteig und stellten seine Identität fest. Mit dem Vorwurf der Tat konfrontiert, gab er an, eine der beiden Jugendlichen zuerst versehentlich und danach noch mal mit Absicht berührt zu haben.

Betrunken und Drogen dabei

Daraufhin nahmen die Beamten den Mann für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg mit. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte einen Grinder (Zerkleiner unter anderem für Drogen) mit Anhaftungen von vermutlich unerlaubten Substanzen und stellten diesen sicher.

Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,09 Promille. Gegen den 19-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln gefertigt.