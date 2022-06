27-Jähriger will in Magdeburg einen Polizisten schlagen

Als die Polizei am Dienstag die Personalien eines 27-Jährigen aufnehmen wollte, widersetzte sich dieser. Er wollte einen Beamten schlagen und wurde kurzzeitig gefesselt.

Die Polizei fesselte in Magdeburg einen Mann, der einen Beamten schlagen wollte. Symbolfoto: Martin Rieß

Magdeburg (vs) l - Am Dienstag gegen 23.30 Uhr sei es im Bereich Alt Fermersleben zunächst zu einer Sachbeschädigung gekommen. Dies hatten Zeugen gemeldet, berichtete am Mittwoch eine Polizeisprecherin.