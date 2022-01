32-Jähriger stiehlt Teppich vom Magdeburger Hauptbahnhof und bespuckt Beamte

Am Donnerstag, den 27. Januar 2022, wurde die Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof ein kurioser Diebstahl gemeldet. Ein 32-Jähriger bediente sich an der Innenausstattung.

Magdeburg (vs) - Am Donnerstag, den 27. Januar 2022, wurde die Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof gegen 20.25 Uhr über einen Diebstahl informiert. Hierbei beobachtete eine achtsame Mitarbeiterin der Bahn zuvor einen Mann dabei, wie dieser einen Schmutzfangteppich aus der Haupthalle des Bahnhofes entwendete

und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete.

Eine Nachsuche durch Sicherheitsmitarbeiter der Bahn nach dem Mann blieb zunächst erfolglos, sodass die Bundespolizei informiert wurde. Bei der Auswertung der Videoüberwachung des Hauptbahnhofes konnte der Tatverdächtige bei der Diebstahlshandlung beobachtet werden.

Gegen 21.30 Uhr informierte eine weitere Mitarbeiterin der Bahn die

Polizei, eine männliche Person am Bahnhof Magdeburg-Neustadt gesehen zu haben, die einen Teppich der Deutschen Bahn mit sich führte. Die erhaltene Personenbeschreibung passte auf jenen Mann, der zuvor im Hauptbahnhof den Diebstahl begangen hatte. Eine Streife der Bundespolizei verlegte sofort zum Bahnhof Magdeburg-Neustadt und stellte den Tatverdächtigen, eingerollt in jenen

Teppich, am Bahnsteig 1/2 fest.

Bei Erkennen der Beamten verhielt er sich sofort aggressiv. Seinen Personalausweis händigte er den Bundespolizisten nur nach

mehrmaligen Aufforderungen aus, hustete dabei in ihre Richtung und versuchte sie zu bespucken. Eine erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung trug er nicht. Der 32-jährige Deutsche sollte für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit auf die Dienststelle am Hauptbahnhof genommen werden.

Dies missfiel ihm, sodass er versuchte, die Beamten zu schlagen. Daraufhin musste er zu Boden gebracht, gefesselt und zum Dienstfahrzeug verbracht werden. Hierbei wehrte er sich immer wieder und stemmte sich gegen die Laufrichtung der Beamten, beleidigte sie parallel mit ehrverletzenden Worten und attackierte sie mit weiteren Spuckversuchen.

Auch auf der Dienststelle angekommen beruhigte sich der 32-Jährige keineswegs. Er war weiterhin sehr aggressiv und beschimpfte die Beamten. Ein freiwilliger durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Ein Drogenschnelltest verlief negativ. Der 32-Jährige muss sich wegen seiner begangenen Diebstahlshandlung, Beleidigung, Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.