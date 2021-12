33-jährige Mitarbeiterin im Magdeburger Juweliergeschäft mit Messer bedroht

Am Montagnachmittag kam es in einem Juweliergeschäft am Ulrichsplatz in Magdeburg zu einer Raubstraftat.

Magdeburg (vs) - Am Montagnachmittag, den 13. Dezember 2021, kam es in einem Juweliergeschäft am Ulrichsplatz in Magdeburg zu einer Raubstraftat. Eine dunkel bekleidete männliche Person betrat das Juweliergeschäft und begab sich zielgerichtet zum Kassenbereich. Hier bedrohte er eine 33-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld und Wertsachen.

Sogleich eilte der 66-jährige Geschäftsinhaber zu Hilfe, griff sich einen Hocker und stellte sich schützend vor die Mitarbeiterin. Daraufhin ergriff der Täter ohne Beute die Flucht und sprühte beim Verlassen des Geschäfts Reizgas in Richtung des Geschäftsinhabers und dessen Mitarbeiterin. Die Mitarbeiterin sowie der Geschäftsinhaber blieben unverletzt.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung des Täters, die Ermittlungen dauern an. Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391 / 546 5196 bei der Kriminalpolizei in Magdeburg zu melden.