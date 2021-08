40-Jähriger in Magdeburg mit Messer bedroht

Magdeburg (vs) l - Am Sonntag gegen 17.45 Uhr soll sich der 40-jähriger Geschädigte im Bereich der Lübecker Straße in Magdeburg aufgehalten haben, als er von einem Mann angesprochen und beleidigt wurde, wie die Polizei am Montag dazu mitteilte.

Anschließend forderte der Tatverdächtige das Opfer zur Herausgabe von Bargeld auf, indem er ihn mit einem Messer bedrohte. Dieser Aufforderung kam der 40-Jährige nicht nach.

Daraufhin verließ der Verdächtige den Tatort in unbekannte Richtung. Durch einen Zeugenhinweis konnte in Tatortnähe ein Messer sichergestellt werden, das nach jetzigen Erkenntnissen während der Tat verwendet wurde.

Verdächtiger ermittelt

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen ausfindig machen und befragen, wie eine Sprecherin sagte. Die Ermittlungen dauern an.