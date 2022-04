79-jährige Magdeburgerin vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht in Magdeburg eine 79-Jährige, die seit Dienstag, 5. April 2022, vermisst wird. Sie wurde seit circa 15.20 Uhr nicht mehr in ihrer Wohneinrichtung, Nähe Sojusstraße, gesehen. Polizei bittet um Hiweise.

Magdeburg (vs) - Eine 79-jährige Frau wird seit Dienstag, 5. April 2022, vermisst. Die Magdeburgerin wurde seit circa 15.20 Uhr nicht mehr in ihrer Wohneinrichtung gesehen, die sich in der Nähe der Sojusstraße befindet. Es ist bekannt, dass sie sich häufig im Bereich der Bänke im Neptunweg aufhält.

Die 79-Jährige hat grau-braune kurze Haare, eine schlanke Figur und ist ungefähr 1,65 Meter groß. Außerdem trägt sie eine schwarze Winterjacke und vermutlich eine Brille.

Die 79-jährige Frau wird seit Dienstag vermisst. Foto: Polizei

Die Polizei hat bereits Suchmaßnahmen ergriffen. Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Frau bitte an das Polizeirevier Magdeburg unter 0391/5463295.