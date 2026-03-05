Ein Lkw ist in der Nacht zu Donnerstag auf der A14 bei Magdeburg in einen Graben gerutscht. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Lkw rutscht auf A14 bei Magdeburg in Graben und kippt um – Verkehr wieder freigegeben

Auf der A14 bei Magdeburg ist am frühen Donnerstagmorgen ein Lkw in den Graben gerutscht. Die Autobahn war zwischenzeitlich für mehrere Stunden voll gesperrt.

Magdeburg. – In der Nacht zu Donnerstag ist auf der A14 in Richtung Dresden ein Lkw auf die Seite gekippt, so die Polizei. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Demnach war das Fahrzeug gegen 3.30 Uhr auf der Autobahn von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben gerutscht. Dort sei der Lkw auf der Seite liegen geblieben. Der 34-jährige Fahrer sei dabei leicht verletzt worden. Er habe das Fahrzeug alleine verlassen können.

Nach Unfall auf der A14 in der Nacht: Verkehr rollt wieder

Laut Polizei entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die A14 war in Richtung Dresden für knapp vier Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über mehrere Stunden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Auf Nachfrage teilte Jennifer Gadkowsky vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit, dass die A14 in Richtung Dresden mittlerweile wieder vollständig freigegeben ist.